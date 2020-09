Fausto Leali ne combina un'altra: nudo davanti alle telecamere

Giada Oricchio 17 settembre 2020 a

a

a

Fausto Leali mostra i gioielli di famiglia al Grande Fratello Vip 5. Non c'è pace per l'artista che, dopo gli elogi a Mussolini, ne combina un'altra. Oggi pomeriggio, Tommaso Zorzi, Massimiliano Morrone e Andrea Zelletta erano in giardino e stavano sparlando del cantante, decisamente il meno amato nel loft di Cinecittà: "Non fa niente in casa e si lamenta sempre". La Contessa de Blanck lo ha soprannominato ectoplasma per la tendenza a isolarsi e a muoversi con lentezza. Così Andrea ha raccontato: "Ma lo sapete cosa ha fatto prima? Ho visto che si cambiava nell'armadio, pensavo stesse mettendo altri pantaloni e invece si è levato tutto, anche le mutande. Aveva la maglietta, ma si è vista una chiappa. Il peggio è venuto dopo: per mettersi gli slip bisogna piegarsi e alzare la gamba e si sono visti i gioielli! Gliel'ho detto: Fausto si vede la campana! E lui: ma si è visto? Nooo, Fausto non si è vista mezza chiappa, si è vista la campana. Che poi ho scoperto che è una cosa che fa dal primo giorno. Sotto le telecamere! Vuol dire che ogni giorno a casa hanno visto questo spettacolo!". E il curioso Zorzi: "Come sta messo?".

