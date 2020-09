Il segreto di Diletta Leotta: una collega mi chiese di sbottonare la camicia

Giada Oricchio 17 settembre 2020 a

a

a

Versatile Diletta Leotta: ora è scrittrice. E a “Tv Sorrisi e Canzoni” svela: “Quella volta che una collega mi disse di sbottonarmi la camicia”. Diletta, la conduttrice di Dazn, nota per “la bellezza capita” (specie se ti ritocchi), fa cose. Fa la conduttrice, fa la pubblicità, fa la speaker radiofonica, fa wake surf e un altro milioncino di attività. Nel frattempo, ha scritto un libro “Scegli di sorridere” (il suo faccino è slargato su tutta la copertina, nda) in uscita il prossimo 22 settembre. Su Instagram, lei rassicura i fan: “Il mio PRIMO libro…”.

Per l’occasione, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”: “Dopo anni in cui il silenzio mi sembrava il modo migliore di reagire, ho deciso di raccontare la mia versione dei fatti”. In particolare, l’hackeraggio delle foto hot nel 2016 e il ricatto via sms a luglio 2019 (volevano 30.000 euro per un video intimo che però non esisteva). La Leotta cita gli amori passati, noti a tutti (Matteo Mammì e Daniele Scardina), ma lei non fa nomi “per delicatezza e rispetto”: “Sono storie chiuse, ma sono rimasta in buoni rapporti con entrambi. (…). L’uomo perfetto non esiste. L’amore non può essere schematizzato o controllato. Quando arriverà sentirò un clic nel corpo, nella testa e nel cuore”.

Video su questo argomento Problemi con la pompa di benzina? Diletta Leotta trova subito aiuto

Ma la vera grande sorpresa arriva da un’altra risposta: “Solidarietà femminile? All’inizio della mia carriera una collega, davanti a tutti, mi disse di sbottonare la camicia per far vedere il seno. Quanto piansi… Una grande maestra di solidarietà femminile è stata Antonella Clerici, mi ha insegnato a leggere il gobbo con naturalezza”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.