Covid al Grande Fratello Vip? Bomba sulla prima puntata del reality

Dopo i casi in Rai, il Covid-19 arriva anche a Mediaset, per la precisione al Grande Fratello Vip 5. Il sito "Blogo" ha lanciato l'indiscrezione: "Ci risulta che anche nel gruppo di lavoro del GF Vip si sia riscontrato un caso di positività al Covid, il programma sembra comunque confermato per la messa in onda di domani, lunedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5, si attendono comunicazioni ufficiali in merito". La persona contagiata non è un concorrente, ma un addetto ai lavori.

Ieri pomeriggio, Alfonso Signorini, ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", (registrato mercoledì, nda) ha dichiarato di essere molto scrupoloso nei controlli e nell'applicazione delle misure di sicurezza. Sui partecipanti alla quinta edizione, invece, ha detto: "Ci sono molti più single della volta scorsa sia tra gli uomini che tra le donne. Non ho dovuto fare grande fatica a convincere i vip, erano tutti ben disposti anche quella penna sopraffina di Fulvio Abbate. Se ho protetto Antonella Elia, oggi opinionista? In verità mi sono scoperto paterno con tutti. Le sue risposte mi davano fastidio, ma quando le ho chiesto perché si comportasse così male, mi ha risposto: sono cattiva. Ma cattiva di cosa? Ecco lì mi si è sciolto il cuore".

