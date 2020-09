Gf Vip, Antonella Elia e il segreto che tiene al caldo sotto al sedere!

Giada Oricchio 14 settembre 2020 a

Pupo in ginocchio da Antonella Elia che svela un retroscena. All’inizio della prima puntata, l’opinionista del GFVip 5 si mette in ginocchio e dedica alla neo collega Antonella una canzone di Fausto Leali, concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Le canta “A chi?”, ma la Elia, bendata in verde ramarro, recita male la battuta degli autori: “Canto meglio io sotto la doccia”. Poi Signorini dà il là al secondo siparietto: “Cosa nascondi là dietro?” e la Elia, con l’aria da finta svampita alla quale ormai non credono nemmeno i sassi, risponde: “Hai gli occhi di un gatto. Non ho memorizzato tutti i nomi, è un remind. L’ho messo sotto il sedere? Eh lo tengo al caldo”. I volti dei vip sotto le terga. Può bastare.

