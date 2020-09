Maria Elena Boschi, Giulio Berruti e il Grande Fratello. Signorini: lei aveva detto sì ma...

Giada Oricchio 09 settembre 2020 a

Maria Elena Boschi aveva detto sì alla partecipazione del fidanzato Giulio Berruti al GFVIP 5, ma il destino ci ha messo lo zampino. Il 14 settembre ricomincia il Grande Fratello Vip, sarà la quinta edizione e al timone ci sarà Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi. Proprio alla sua rivista, Signorini ha rivelato due nomi saltati all'ultimo momento. "Concorrenti mancati? Sì due e mi dispiace molto. Uno era il pilota di Moto GP Andrea Iannone, aveva praticamente firmato, ma siccome è in attesa di una sentenza disciplinare slittata al 15 ottobre, non è nelle condizioni di partecipare. E poi Giulio Berruti. Avevo parlato a lungo con lui e con Maria Elena Boschi ed erano entrambi entusiasti. Lui, in effetti, era impegnato con una serie TV su una piattaforma americana che però aveva sospeso le riprese per il Covid e avrebbe dovuto riprenderle a gennaio. All'ultimo è venuto fuori che, proprio per finire subito, si sarebbero spostati in Romania e dunque...". Il conduttore non si è sbilanciato sul possibile vincitore, ma ha messo l'accento sul fatto che si tratti di un cast da "Apocalypse Now" con personalità molto spigolose. Lunedì prossimo si riaccenderanno le luci della casa di Cinecittà e al fianco di Signorini ci saranno gli opinionisti Pupo e Antonella Elia.

