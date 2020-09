Domenica Live, Soleil contro Iannone. E spunta la lettera choc di un paparazzo

Francesco Fredella 13 settembre 2020 a

a

a

Soleil Stasi adesso vuota il sacco. E senza freni a Domenica Live racconta la sua versione dei fatti. Rewind: lei, ex concorrente di Uomini e donne, è stata al centro del gossip estivo per una presunta storia con Andrea Iannone (pilota di Moto Gp ed ex fidanzato di Belen Rodriguez). Il centauro è stato in silenzio fino a quando Soleil ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” - che aveva “pizzicato” i due assieme a cena in Sardegna. Soleil ha praticamente attaccato duramente il centauro: “Cerca solo visibilità”. Lui, subito, ha risposto sui social. A Domenica Live è arrivato un documento choc per Soleil. Si tratta di una lettera del paparazzo Alex Fiumara, che ha detto: “Il 19 agosto le serviva un paparazzo per farsi fotografare assieme a Iannone. Ha fatto di tutto per apparire”. Una doccia gelata.

La reazione di Soleil è stata durissima. Praticamente in imbarazzo per tutto il resto dell’intervista. Poi ha concluso il racconto parlando dell’amicizia con Iannone: “Ci siamo ritrovati per caso da amici, andavamo in giro per locali. Eravamo stati avvistati a Porto Cervo che c’erano i paparazzi. Ma non ci importava nulla. E’ stato gentile. Mi ha accompagnato a casa. Sapete delle mie storie nate in tv, con Onestini e Marco Cartasegna, ma poi sono rimasta nel buio. Avrei potuto cavalcare l’onda. Invece no. Non ho bisogno di sbandieriate ai quattro venti le mie relazioni. Per caso mi sono capitati 3 fidanzati famosi. Ora basta”.

Alla fine, prima di andare via, Soleil ha sganciato una bomba: “Mi ha chiamato alle 5 del mattino”, riferito a Iannone. “Ho risposto perché ero in giro con le mie amiche”. Caso chiuso? No. Perché Soleil ha svelato di aver provato un’amore a distanza in queste settimane. Si tratta di un uomo più grande di lei. “Non posso dirvi il nome, lo terrò segreto. Magari lo svelo alla prossima puntata”, ha assicurato. Un modo per tornare dalla d’Urso? Forse sì.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.