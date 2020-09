La quarantena hot di Wanda Nara, il micro-bikini manda in tilt i social

Giada Oricchio 12 settembre 2020 a

a

a

Straripante e incontenibile Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi, ex Inter oggi in forza al Paris Saint Germain, si è trasferita a Parigi in una mega villa con giardino e piscina, ma non ha perso l'abitudine "italiana" di infiammare i social. L'ultimo post è da urlo: reggiseno super sexy fatto di sole tre strisce e mano a occultare quel che può per evitare la censura. Il messaggio? "Buona notte". I commenti? "E pensare che questa è la quarantena di Icardi (positivo al Covid, nda)!".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.