È morto Toots Hibbert, padre del reggae insieme ai suoi Maytals

È morto Toots Hibbert, uno dei padri del reggae e leggenda della musica giamaicana. Il cantante e compositore è scomparso all'età di 77 anni in un ospedale di Kingston, in Giamaica. Una settimana fa si era diffusa la notizia di un ricovero per coronavirus.

Ad annunciarlo un post dell'account ufficiale di Toots and the Maytals, la band formata dal leader Frederick "Toots" Hibbert insieme a Nathaniel "Jerry" Matthias, e Raleigh Gordon che ha influenzato più di una generazione di musicisti. Proprio nel loro brano del 1969 "Do the reggay" per la prima volta viene usata la parola "reggae".

