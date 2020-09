Temptation Island, giallo sul rinvio. Ma più che il coronavirus c'entrano le corna...

Una coppia starebbe dando qualche problema. E così l'inizio programmato il 9 settembre è a rischio

Francesco Fredella 04 settembre 2020 a

a

a

Corna. Ancora una volta, corna. E adesso sembra che possa slittare tutto di una settimana per colpa di un presunto tradimento. Temptation island, in programma dal 9 settembre su Canale5, potrebbe essere posticipato. Pare che la coppia in questione - composta da Alberto e Speranza - abbia creato qualche grattacapo. Condizionale d’obbligo. Così, la produzione avrebbe deciso di mettere in stand by per una settimana il programma (che sarebbe giunto alla terza puntata di lavorazione in post produzione).

Speranza ha ammesso di non fidarsi di Alberto per colpa delle eccessive bugie. Poca fiducia. E adesso si alza un nuovo polverone perché si già parla di una clamorosa rottura. Ma i colpi di scena potrebbero essere dietro l’angolo. La nuova edizione parte a ruote sgonfie? Il promo in onda su Canale5 annuncia l’inizio di Temptation island fissato per il 9 settembre, ma una strana voce ci dice che slitterà tutto.