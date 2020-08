Temptation Island, le accuse di Cecchi Paone: cosa c'è dietro il reality

Francesco Fredella 31 agosto 2020 a

Una spallata. Senza precedenti, dopo la conversione aI reality di Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista adesso attacca Temptation Island, che nell’ultima edizione condotta da Filippo Bisciglia ha regalato colpi di scena. Clamorosi. Sulle pagine di Nuovo Tv tuona: “I sentimenti vanno rispettati, me lo hanno insegnato fin da piccolo. C’è da dire che dietro il successo del reality c’è un grande lavoro di regia e montaggio”.

Cecchi Paone torna sulla crisi tra Valeria e Ciavy e sul ritrovato feeling. Loro, lo ricordiamo, si sono mollati alla prima puntata dopo il falò con un andirivieni di commenti di fuoco sui social. Ma la tempesta è passata, ora è tornato il sereno. E a confermarlo è stata anche Manila Nazzaro (un delle ex concorrenti di quel programma), che è andata a cena con Valeria e Ciavy. Ma a Cecchi Paone interessa poco. “La realtà non farebbe grandi ascolti in prima serata e soprattutto non farebbe spettacolo”, conclude. Chissà cosa dirà Filippo Bisciglia, storico conduttore del programma.