Bianca Guaccero pazzesca. Chi l'aspetta in barca

Bianca Guaccero, uno schianto in barca. In tv sta per riprendere le sua attività con la partecipazione a Detto Fatto. E non solo. Sarà anche tra i giurati di Tale e Quale Show e la vedremo tra le protagoniste de Il medico della Mala con M;arco Bocci.

Nel frattempo, però, si fa vedere in barca durante un pomeriggio di relax in forma smagliante. Ma, dopo la fine del matrimonio con Dario Acocella chi l'aspetta in barca? Lei dice tutto ai suoi fan e il mistero è svelato: amici. Ci sarà dell'altro?