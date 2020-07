Bianca Guaccero arrossisce. Rocco Siffredi che proposta indecente

05 luglio 2020 a

Rocco Siffredi ha partecipato con un video messaggio all'ultima puntata di Detto fatto su Rai2. E la sua partecipazione non è passata inosservata. Siffredi ha fatto i complimenti alla padrona di casa, Bianca Guaccero, e l'ha fatta arrossire con una proposta indecente.

"Bianca tu saresti perfetta per l'hard - ha detto Siffredi - e se arrivi nel nostro mondo le mandi tutte a casa". In studio imbarazzo totale, rotto dalla Guaccero che ne è uscita alla grande con un "grazie Rocco, oggi guadagno un punto in più".