Pierluigi Diaco torna in onda? "Io e te", il gran finale dopo lo stop per Covid

Tenetevi forte: Pierluigi Diaco potrebbe tornare in onda con “Io e te” venerdì 4 settembre (data dell’ultima puntata caledarizzata). Il suo programma, che è stato il più seguito e anche il più discusso dell’estate, ha subito un brusco stop per un caso di Covid all’interno della produzione. Ma adesso sembra che il giornalista, da indiscrezioni, sia pronto a chiudere in bellezza la stagione televisiva estiva. Ci sarebbero, infatti, buone possibilità che Diaco torni in diretta venerdì 4 settembre. Secondo gli addetti ai lavoro, che alle 10 del mattino mettono ai raggi X gli ascolti e le curve, il suo è stato un vero miracolo: lo share è schizzato all’11% con 1,5 milioni di spettatori anche quando ha preso la linea - nel periodo delle tribune elettorali - al 6%. Diaco si è messo in corsia di sorpasso e ha vinto. Un vero miracolo. Adesso, però, sta per arrivare il colpo di scena. “Siamo in attesa dell’esito di un tampone che mi auguro sia negativo”, ha detto il giornalista. “Non sono stati giorni facili. Tra stasera e domani dovremmo avere risposte certe”. Poi Diaco ha ringraziato tutti i compagni di avventura, che lo hanno supportato in questa avventura televisiva, il pubblico e il direttore di Rai1 Stefano Coletta.