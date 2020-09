Federico Zampaglione fa l'indovinello sulla canzone. Ecco perché

Francesco Fredella 01 settembre 2020 a

Segnate tre lettere: F.T.V. Di cosa si tratta? Semplice, sono le iniziali del titolo della nuova canzone di Tiromancino (alias Federico Zampaglione). Il nuovo brano, che uscirà a settembre, sarà una bomba. Ce lo svela in esclusiva chi ha ascoltato la canzone. Zampaglione sui social dice: “Indovina, indovinello. Qual è il titolo della canzone? Chi ci riesce ascolterà il brano in anteprima. Una ghiotta iniziativa, che sta facendo scatenare i fan.

Ma Zampaglione, che di recente è stato in Puglia, potrebbe sposare presto Giglia Marra (bellissima attrice). Sembra che la data del “sì” - per adesso top secret - sia stata fissata per il 2021.