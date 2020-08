Serena Grandi torna sul set ma dopo la dieta è irriconoscibile

Francesco Fredella 21 agosto 2020 a

Adesso Serena Grandi torna sul set con una forma fisica perfetta. Invidiabile. E’ dimagrita ben otto chili grazie ad Alberico Lemme, il noto farmacista che dà consigli alimentari alle star. La Grandi è finita nelle sue mani, come tante altre colleghe: da Iva Zanicchi ad Al Bano. E non solo. La Grandi, una delle attrici più amate di sempre, si prepara così al nuovo film. Infatti, a breve tornerà sul set dopo la chiamata di Pupu Avati. Il primo crack del film (in programma da mesi ma che ha causa dell’emergenza Coronavirus ha subito uno stop) è vicinissimo.

L’attrice, che in questi giorni si tratta trova a Rimini per rilassarsi ancora un po’. Ci raccontano che il famoso regista l’abbia voluta a tutti i costi nel suo nuovo film. “Mi sono rimessa in forma e sono dimagrita grazie alla dieta di Alberico Lemme”, dice l’attrice, premio Oscar con La Grande Bellezza (tra l’altro l’unica presente nel trailer americano). In queste settimane si divide tra Rimini e Roma, la sua città d’adozione. “Ho tanti amici nella Capitale e ogni volta guardare quel cielo blu o camminare tra le vie di Roma mi entusiasma come se fosse il primo giorno”, continua la Grandi. Che a breve, dopo aver girato questo film, si metterà al lavoro per un libro autobiografico. “Ho chiesto una mano a mio figlio Edoardo, bravissimo a scrivere”, conclude.