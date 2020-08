Diletta Leotta, scollatura mostruosa: la foto di compleanno infiamma i social

Giada Oricchio 17 agosto 2020 a

Diletta Leotta compie 29 anni e provoca i follower con una foto che ha fatto il giro del web. La bellissima conduttrice di Dazn, fasciata in un abito lungo di lamė dorato con spacco profondissimo sulla coscia, ha pubblicato uno scatto pruriginoso in cui era piegata a 90° mentre soffiava sulle candeline. In primo piano non il viso d'angelo ma il seno che l'ottava per uscire dallo scollo. Una foto "artistica" che non poteva non essere voluta e che ha ottenuto oltre 12.000 commenti, molti dei quali spinti: "Allora lo fai di proposito", "Messa cosi se si taglia la foto sembra un'altra cosa", "Una torta e due bomboloni", "Posizione talmente studiata che è peggio di una simulazione a fine partita", "Potevi mettere la torta un po' più bassa", "Le piace provocare", "Giochiamoci i numeri: 90 la posizione, 29 e 2 le bombe". Ma alla Leotta sono giunti anche tanti auguri di buon compleanno dai big dello spettacolo. E l'ex fidanzato Daniele Scardina? Pare che non ci fosse alla festa in un locale di Porto Cervo.