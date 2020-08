Il toy boy di Asia Argento ancora una volta minorenne. E quel bacio nella notte di Trastevere...

07 agosto 2020 a

Lo avevamo scritto e documentato il 5 luglio scorso: ad Asia Argento piacciono ancora giovanissimi. L'attrice figlia di Dario Argento e grande accusatrice di Harvey Weinstein - accusata a sua volta dall'allora minorenne Jimmy Bennett - era stata avvistata al Santo di Trastevere in compagnia di un ragazzo molto, molto giovane. Un drink, un lungo ballo poi finalmente il bacio.

Ora quel ragazzino ha un nome e un cognome. A metterlo nero su bianco - accanto alle foto - è il settimanale Oggi che ha pubblicato alcuni scatti di Asia Argento all'aeroporto di Fiumicino di ritorno da un viaggio a Parigi. Sale in taxi insieme ad Andrea Pittorino, questo il nome, un giovane attore di 17 anni. Minorenne. "A vedere le immagini, è difficile non pensare al recente passato di Asia Argento, accusata di molestie sessuali dall'attore statunitense Jimmy Bennett, per un episodio del 2009, quando lui era ancora 17enne..." si legge su Oggi. Lei lo abbraccia, e poi sembra quasi guardare nell'obiettivo del paparazzo.