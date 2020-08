Elisa Isoardi, quanta paura per il tumore: cosa racconta la conduttrice

Giada Oricchio 01 agosto 2020 a

a

a

Elisa Isoardi ha rilasciato un'intervista al settimanale "Nuovo" e ha ricordato un momento buio del 2014: "Quanta paura per quel problema alla gola!". Archiviata l'esperienza a "La Prova del Cuoco", chiusa per bassi ascolti, Elisa Isoardi si prepara a stupire a "Ballando con le Stelle", il dancing show di Milly Carlucci in onda su RaiUno dal 12 settembre. Poi la ritroveremo al timone di "Check-up", programma sulla salute. Ma la conduttrice, durante la chiacchierata con "Nuovo" è tornata sul serio problema di salute che la colpì sei anni fa: un polipo alle corde vocali.

All'epoca conduceva Unomattina e avvertiva costantemente raucedine e senso di pesantezza alla gola. Così si sottopose a un controllo dallo specialista che scoprì il polipo sulla parte destra delle corde vocali e ne consigliò l'asportazione. La Isoardi ricorda di aver avuto "tanta paura" prima dell'intervento chirurgico, ma tutto è andato per il meglio e grazie al ciclo di sedute dal logopedista, il recupero è stato totale.