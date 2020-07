Wanda Nara, solito selfie mozzafiato. Ma il dettaglio mai visto accende i fan

Sullo stesso argomento:

Giada Oricchio 31 luglio 2020 a

a

a

Incontenibile, prorompente, popputa Wanda Nara. La moglie e procuratrice di Mauro Icardi ha abituato i suoi follower a scatti osé ai limiti della censura e anche questa volta è da bollino rosso: selfie dall'alto per mettere in primo piano il seno da maggiorata su vita da vespa e slip sportivi a vita alta.

Ma un particolare non sfugge agli occhi di falco del web: all'altezza dell'inguine spunta un tatuaggio. Non la prosaica farfallina di Belén, ma un più naif cuoricino. E i fan la ricoprono di like.