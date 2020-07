Addio a Jacqueline Scott, da "Il fuggiasco" a Spielberg

29 luglio 2020 a

È morta nella sua casa di Los Angeles l'attrice americana Jacqueline Scott, popolare volto della tv americana degli anni Sessanta e famosa sopreattutto per la serie «Il fuggiasco» accanto a David Janssen e Barry Morse. Aveva 89 anni e da tempo era malata di un tumore ai polmoni, come ha precisato il figlio Andrew a «The Hollywood Reporter».

Era nata a Sikeston (Missouri) il 25 giugno 1931. Dopo aver iniziato la carriera sul palcoscenico di Broadway, Scott nel 1956 debuttò come interprete televisiva, comparendo in seguito diverse serie di successo, come «Perry Mason» (1958-60), «Il virginiano», «Ben Casey», «Ai confini della realtà», «Laramie», «La legge del Far West» e «Bonanza». Nella serie televisiva «Il fuggiasco» (1964-67) Scott interpretò il ruolo della sorella del protagonista, il dottor Richard Kimble (David Janssen). Ha recitato, inoltre, nelle serie tv «Gunsmoke», «Fbi», «Medical Center» e «Le strade di San Francisco». Scott è apparsa anche in una ventina di film, tra i quali «Macabro» (1958) di William Castle, «L’ora della furia» (1968) di Vincent McEveety, «Ultima notte a Cottonwood» (1969) di Don Siegel e Robert Totten, «Duel» (1971) di Steven Spielberg, «Telefon» (1977) e «Un giocatore troppo fortunato» (1982), entrambi di Don Siegel (1982). Il regista Siegel che più volte la diresse le offrì anche la parte della moglie del rapinatore di banche (Walte Matthau) nellla pellicola «Chi ucciderà Charley Varrick?» (1973).