Roma Fashion Week a settembre: tornano le sfilate d'alta moda. ma si fanno in digitale

Tornano anche le sfilate di moda. Ma per ora si faranno in digitale. La prossima edizione della Roma Fashion Week si svolgerà dal 15 al 17 Settembre 2020 a Roma. L'evento organizzato da Alta Roma potrà essere seguito su una piattaforma digitale, che permetterà agli invitati di partecipare alla manifestazione.

Tra gli eventi di punta tornerà Showcase Roma, patrocinato dall’Agenzia ICE e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che vedrà un’esposizione collettiva di 72 nuovi brand del Made in Italy, 24 per ogni giorno di manifestazione. Attesa, inoltre, la premiazione di Who Is On Next?, progetto di scouting organizzato da Altaroma e Vogue Italia e dedicato ai giovani emergenti.