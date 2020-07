Temptation Island, l'anticipazione su Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Lei è sotto choc

Giada Oricchio 27 luglio 2020 a

Antonella Elia incredula e ferita nella quinta puntata di Temptation Island, in onda martedì sera su Canale 5. Nello spoiler pubblicato dal profilo Instagram del docu-reality, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, l'ex soubrette davanti alle immagini del fidanzato Pietro Delle Piane alle prese con la tentatrice Ilaria, esclama: "No vabbè", poi si abbandona nelle braccia di Manila Nazzaro, seduta al suo fianco sul tronco del falò di confronto. La Elia appare molto delusa e sconcertata dal comportamento del fidanzato soprannominato dal web "Sono Pietro e ho un figlio" per aver ripetuto fino alla nausea che lui si è garantito una discendenza, mentre Antonella è "arida e sola e non ha lasciato il segno".