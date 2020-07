Elisa Isoardi in vena di confessioni sull'ex Salvini e sul futuro in tv

Giada Oricchio 27 luglio 2020 a

Elisa Isoardi torna in pista. Chiusa la parentesi "La Prova del cuoco" per bassi ascolti, sarà ballerina a "Ballando con le Stelle" e condurrà "Check-up" un programma sulla medicina. Alla rivista "Oggi" ha dichiarato: "La Prova del Cuoco? Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato. Non ho salutato la Clerici? Quando sono entrata nel programma, dopo di lei, io l’ho ringraziata. Ma perché avrei dovuto farlo anche nell’ultima puntata? Fra di noi non c’è alcuna antipatia. Ma scusi, Sveva Sagramola deve forse ringraziare Licia Colò? Comunque chiedo scusa, pardon". Ma si leva un sassolino dalla scarpa: "Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta. Andare in onda in diretta tutti i giorni per me è stato un viatico. Si accendeva la telecamera e mi lasciavo tutto alle spalle: è stato davvero terapeutico. (...) Ho avuto paura che mi facessero fuori dai palinsesti. Adoro il direttore Coletta, ma qualche ora buia me l'ha fatta passare".

Sull'amore, Elisa Isoardi ha sottolineato: "Sarei felicissima se qualcuno potesse pensare a me. Ma non è facile. Sono single di testa, abituata a essere autonoma. Serve grande intelligenza per starmi accanto. Se è vero che sceglievo i calzini di Salvini? Ancora di lui parliamo? E bastaaa! Comunque credo che sia naturale che una donna badi anche all’abbigliamento del proprio compagno. Se è stato vagamente ingombrante nella mia vita? E se lo fossi stata io nella sua? Io non sono una tipina semplice, siamo stati entrambi ingombranti l’uno per l’altro e chiudiamola qui".

La Isoardi è pronta per "Ballando con le Stelle", almeno sulla carta: "Io e il ballo siamo due sconosciuti, un fratello che continua a dirmi “son tuo fratello”, ma io lo rinnego. Non ci voglio pensare… Sarà una bella sfida perché sono un po’ rigidina, anzi un vero manico di scopa".