26 luglio 2020 a

a

a

Le Ferragni's stupiscono tutti. Le tre sorelle sono in vacanza in Sardegna insieme alla madre, la scrittrice Marina Di Guardo. Le foto pubblicate sui social da Chiara, Valentina, Francesca e dalla stessa Marina hanno conquistato i follower. Perché? Il motivo è semplice: sembrano quattro sorelle. Facciamo una prova? Trovate un po' mamma Ferragni fra le tre figliole in questo scatto postato su Instagram...