Elisabetta Gregoraci pizzicata al mare. Chi è il maestro di karate

Francesco Fredella 24 luglio 2020 a

a

a

La Gregoraci e il karatè. Una mossa mozzafiato, al mare, sotto gli occhi indiscreti dei paparazzi del settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Cosa accade in spiaggia? Di tutto. Ma non ci sarebbero comportamenti ambigui: niente gossip. L’ex di Flavio Briatore si trova in vacanza in Puglia e con lei ci sono Natan Falco (il figlio nato dalla storia con il famoso imprenditore) e un amico che insegna arti marziali. Sembrerebbe una semplice giornata al mare.

Va di scena un vero sketch, divertente tra mosse di arti marziali e sport. Esplodono anche le forme da urlo per la Gregoraci. E le foto sui social volano con un botto di like. La Gregoraci, però, è single. Sembrano ancora lontani i tempi per un nuovo amore. Non vuole voltare pagina? Un mistero.