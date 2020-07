Barbara D'Urso in costume manda in delirio il web

24 luglio 2020 a

Si fa vedere sdraiata a bordo piscina. Sdraiata e con in testa soltanto un cappello di paglia. Così Barbara D'Urso manda in tilt il web. Coperta soltanto dal pezzo di sotto e con la schiena scoperta manda in tilt Instagram facendo il pieno di like. Un solo messaggio: "Troppo caldo".

La bella Barbara sta raccogliendo le forze prima degli impegni di settembre: il 7 settembre Pomeriggio 5 e il 13 settembre Domenica Live e Live non è la D'Urso.