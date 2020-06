Naike denunciata dalla d'Urso, scende in campo Ornella Muti. Domenica in caserma, poi dice...

29 giugno 2020 a

a

a

"Dove stiamo andando mamma? A fare una passeggiata. Ma dai carabinieri. Il perché chiediamolo alla signora Barbara d'Urso". Comincia così la video-cronaca di Naike Rivelli e Ornella Muti che ieri, domenica 28 giugno, si sono recate in caserma in seguito, così pare, alla denuncia che la conduttrice Mediaset avrebbe sporto nei confronti della figlia dell'attrice. Di seguito e a questo link il video.

L'azione del video, pubblicato sul profilo Instagram di Naike, si sposta dalla sua casa all'esterno di una caserma dei carabinieri. "Sono qui perché i figli non si toccano, cara Barbara d'Urso - dice Ornella Muti - poi una mamma amica che denuncia i figli... Forse non siamo così amiche".

Video su questo argomento Scandalosa Naike: il video superhot per attaccare la Ferragni di "plastica"

La vicenda è legata a quanto detto da Naike sui social, ovvero che la d'Urso avrebbe un amante segreto negli studi di Colognbo Monzese. Circostanza smentita seccamente dalla conduttrice che avrebbe anche sporto una denuncia penale.

Tornate a casa madre e figlia commentano la vicenda. Ornella dice: "Con tutto quello che fa lei (Barbara d'Urso, ndr) si mette a denunciare... Parla di tutti, tira fuori cose orribili...".

"Prima mi chiamava come opinionista ora mi denuncia. Vorrei che mi lasciasse in pace - continua Naike che intitola il suo post "Una Domenica Legale. È Un paese libero o no? - Mi accusa di averla sfruttata per farmi pubblicità, ma se lo avessi voluto fare avrei sfruttato il nome di mia madre, famosissima, e non quello della regina del trash", è la stilettata della figlia della Muti. "Il nostro target è diverso", chiosa Ornella. "Non ci posso credere che abbia fatto una cosa così a Naike."