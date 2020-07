Mara Venier di nuovo in piedi. La foto del marito, un messaggio ai fan

Giada Oricchio 23 luglio 2020 a

Mara Venier di nuovo in.., piedi! Il marito Nicola Carraro ha postato una foto della moglie su Instagram con un amorevole commento: "Piano, piano si ricomincia a camminare". La conduttrice di "Domenica In" appare in costume e di spalle mentre percorre la lunga passerella di uno dei bagni più rinomati di Forte dei Marmi, tra le località scelte per le vacanze rigorosamente made in Italy, come aveva promesso durante le ultime puntate di "Domenica In".

Tanti i like al post, compreso quello di Mara. La Venier si ruppe il piede sinistro inciampando sulle scale a fine maggio, ma nonostante la frattura è andata in onda fino alla fine di giugno. Adesso il recupero a tempo di record. A settembre, l'attrice e presentatrice veneta guiderà la terza stagione (la Venier ha annunciato che potrebbe essere l'ultima, nda) del contenitore domenicale di RaiUno e contrariamente ad alcune indiscrezioni dovrebbe essere ancora una conduzione da "One woman show".