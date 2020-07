Dallo stornello al rap, Elena Bonelli alle radici della canzone romana

23 luglio 2020 a

Venerdì 24 Luglio. Euroma2 ospita nel consueto spazio riservato al caffè Letterario, un nuovo interessante appuntamento, portando all’attenzione del pubblico un libro sul tema della storia della musica. Protagonista dell’incontro sarà la cantante e attrice romana Elena Bonelli, che da anni si esibisce rappresentando la musica italiana in Italia e all’estero. L’appuntamento per conoscere la carismatica artista, che presenterà il suo libro, è venerdì 24 Luglio alle 18 al secondo piano del Centro Commerciale Euroma2, davanti alla Libreria Feltrinelli, in Viale dell'Oceano Pacifico, 83. La presentazione sarà accompagnata dagli interventi del giornalista Carlo Antini de “Il Tempo”. Sarà questa l’occasione per assistere ad un interessante dibattito di circa un’ora, su come nel corso della storia si sia evoluta la canzone romana e di come lo stornello non sia altro che il progenitore del rap di oggi.

Bonelli: "Altro che Napoli Il meglio viene da Roma"

Elena Bonelli è impegnata da anni nel riportare in auge il grande patrimonio artistico e culturale della canzone romana e ad incentivare i giovani romani, e non solo, a scrivere e interpretare una nuova canzone romana. Dopo i successi ottenuti dalle sue tournée in occasione dell’ultima stagione teatrale con “Magnani Ferri - Vite da Romanzo”, spettacolo dedicato alle due indimenticabili icone di Roma, Elena Bonelli prosegue il suo percorso alla volta della promozione della musica romana con un lavoro editoriale, edito da Arcana Edizioni: “Dallo Stornello al Rap”, un saggio sulla storia della musica di Roma e del Lazio, dall’antica tradizione degli stornelli fino alla nascita della vera canzone romana e alla sua evoluzione, arrivando ai giorni nostri. Il libro si concentra sulle analogie di due generi musicali, lo stornello e il rap, apparentemente molto diversi tra loro, per origini storiche e geografiche, analizzandone le connessioni.

Alla conclusione dell’appuntamento Elena Bonelli sarà lieta di firmare le copie del libro e salutare il pubblico.