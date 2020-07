Al Bano torna in forma. Ecco la dieta che gli fa perdere chili

Francesco Fredella 21 luglio 2020 a

a

a

Lemme mette a dieta Al Bano. “Grazie a lui ho perso 7 kg”, racconta il cantante al settimanale Gente. ”Sto seguendo la dieta del professor Lemme: ho eliminato gli eccessi, quelli che fanno male alla salute e alla circonferenza. C'è persino qualcuno che mi dice che sembro ringiovanito", puntualizza. Tutto vero: nelle foto che pubblica Loredana Lecciso, la sua amatissima compagna, Carrisi sembra avere dieci anni in meno. Forma perfetta. Sorriso. Serenità sul volto.

Jasmine, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso diventa rapper. Ma è pronto il piano B...

Del resto sono tre gli ingredienti per stare bene: amore, dieta e sport. Il “Leone” pugliese torna in tiro. Intanto, Lemme al telefono svela: “Mi chiama ogni due giorni, mi dice cosa ha nell’orto e gli faccio il menù. Sono un genio?”, parola di Lemme. Che poi sussurra: “Tornerei in tv. Farei un reality, ma devono pagarmi tanto”. Caso chiuso.