"La mia vita", Sonia Bruganelli scatena i soliti haters. Ma la realtà un'altra

Il post da Ibiza della moglie di Paolo Bonolis fa infuriare gli invidiosi

Giada Oricchio 16 luglio 2020

"La mia vita" così Sonia Bruganelli scatena gli haters di Instagram. Ma lei ignora le provocazioni. La moglie di Paolo Bonolis e madre di tre dei suoi cinque figli, ha postato la foto di un tramonto meraviglioso a Ibiza con la scritta: "La mia vita". Un'osservazione che ha suscitato la solita sommossa dei follower contro la Bruganelli accusata di ostentare la sua ricchezza:

"Che pa**e. Se Paolo si rompe e comincia a chiudere i rubinetti voglio vedere... Forse male non le farebbe... Capirebbe cosa davvero è la vita", "Quest'anno potevate restare in Italia e aiutare gli italiani", "Ma che ci frega...", "La tua vita? I soldi di Bonolis. Ipocrita. Fatti un giro negli ospedali pediatrici...avrai tutti i soldi ma rimani sempre povera", "Fai stare bene Paolo, ti sta facendo fare la vita della signora", "I soldi guadagnati in Italia almeno quest'anno andavano spesi qui. Era in obbligo morale".

La realtà è ben diversa: Sonia Bruganelli non vive a sbafo del marito, è un'imprenditrice in ambito televisivo e possiede la SDLTV che produce diversi programmi.