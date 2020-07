Elisa Isoardi, la confessione su La Prova del cuoco: ci piango ancora...

Francesco Fredella 16 luglio 2020 a

Adesso mettete da parte il gossip. Elisa Isoardi rompe il silenzio e sul settimanale Oggi parla della fine de “La Prova del Cuoco?” (sostituito da un nuovo programma di Antonella Clerici). “Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato”, racconta la Isoardi. Tempo di bilanci dopo l’addio al programma di cucina di Rai. In un’intervista a Oggi la Isoardi parla della paura vissuta: “La chiami pure strizza. Certo che ce l’ho avuta! Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha fatta passare… silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma io non mollavo, gli scrivevo messaggini informativi su quello che stavo facendo. Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto”. Adesso Elisa, ex di Matteo Salvini, nell'intervista dichiara che condurrà un programma sul benessere che andrà in onda la domenica mattina: il titolo è “Check up”, si tratta di un format durato dal 1977 al 2002. Ma per lei si apriranno anche le porte di Ballando con Le stelle nella prossima edizione. Dal punto di vista sentimentale, invece, sembra che sia ancora single. “Io non sono una tipina semplice, siamo stati entrambi ingombranti l’uno per l’altro”, conclude facendo riferimento alla storia con Salvini.