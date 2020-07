Anna Tatangelo e Geolier, ecco il video: la bomba di rap esplode sui social

Giada Oricchio 14 luglio 2020 a

Anna Tatangelo e Geolier firmano "Guapo", uno dei tormentoni dell'estate 2020. Il brano rap a due voci in napoletano sta scalando le visualizzazioni di YouTube con il video ufficiale rilasciato oggi e girato nel porto di Napoli tra camion (un must quest'anno), Ferrari color argento e Lady Tata in forma strepitosa.

E seguendo l'andazzo estivo, non mancano le citazioni di grandi brand (Prada, Yamamay, ecc.) che ringraziano per la pubblicità. "Guapo" è un genere completamente nuovo per l'ex compagna di Gigi D'Alessio, ma come ha dichiarato lei stessa a Rollingstones.it era il momento di cambiare vita: "Io dico sempre che sono come Benjamin Button: sono partita come una vecchia e ora sto tornando giovane. Lavoro con gente che mi piace e nei prossimi mesi scoprirete altre collaborazioni importanti".