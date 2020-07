L'annuncio choc di John Travolta: la mia Kelly ha perso la battaglia con il cancro

13 luglio 2020 a

Non ce l'ha fatta Kelly Preston. L'attrice moglie di John Travolta ha perso la sua battaglia contro un tumore al seno. A dare la notizia della morte della donna, 57 anni, è stato proprio il marito John Travolta che ha scritto un post su Facebook in cui ha raccontato i due anni di malattia. "Prenderò un po' di tempo per stare con i miei figli che hanno perso la madre, perdonatemi se non avrete mie notizie", ha scritto l'attore ai fan.

“È con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso i suoi due anni di battaglia contro il cancro al seno. Ha combattuto una lotta coraggiosa con l'amore e il sostegno di tantissimi. Io e la mia famiglia saremo per sempre grati ai suoi medici e infermieri al MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che hanno aiutato, così come ai suoi tanti amici e cari che sono stati al suo fianco. L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati”, il post di Travolta.

Tra i film in cui Kelly Preston ha recitato Jerry Maguire , Battaglia per la Terra e Gotti. Negli anni Ottanta era stata sposata con l'attore Kevin Gage e in seguito aveva avuto una relazione con Charlie Sheen. Preston ha spostato Travolta nel 1991 e ha avuto da lui tre figli: Jett, morto nel 2009, Ella Bleu e Benjamin.