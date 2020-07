Valeria Marini fa Boom. Gambe e lato B nel video: così incendia l'estate

Giada Oricchio 12 luglio 2020 a

Pensavate di aver visto tutto di Valeria Marini? Sbagliato. La showgirl, attrice e primadonna del Bagaglino stupisce e si lancia nell'avventura dei tormentoni estivi. Dopo Baby K e Chiara Ferragni, Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, Anna Tatangelo, Jasmine Carrisi, Achille Lauro, Elodie, Mahmood, Jovanotti (scusate se ne abbiamo dimenticato qualcuno), a infiammare l'estate 2020 arriva Valeria Marini con "Boom". Il video del primo singolo da cantante della Valeriona nazionale è un'esplosione di sensualità e allegria, un tripudio di baci stellari e paillettes scintillanti, un'ostentazione di tir e jeep dorate (in stile "Sex and the city", un trionfo di primi piani sull'imponente lato B di Valery. L'ex concorrente del GFVip ancheggia ammiccante dall'alto di quelle gambe lunghissime, indossa la mascherina per ricordare che "a Mondello non c'è coviddi, ma nel resto del mondo si" e intona un brano da mojito: "Sono una chica loca con la stella in bocca...facciamo boom, boom, boom". Ac-chiappa.