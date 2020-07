Cirillo asfalta Magalli: ha fatto fuori anche Demo Morselli

08 luglio 2020 a

a

a

“Demo Morselli fuori da I fatti vostri, siamo compagni di sventura”: la bomba di Marcello Cirillo. Che asfalta Magalli.

Adesso parla Cirillo. Dopo il caos Volpe - Magalli, e la loro lite a colpi di post ed emoticon, torna a parlare lo storico musicista di piazza Italia. Che rivela: “Anche Demo è stato fatto fuori dal programma. Trovatemi una persona che non ha mai litigato con Magalli”. Una sconvolgente versione dei fatti raccontata da Cirillo, che sta debuttando sui social con Casa Marcello night.

“Il maestro Morselli non ci sarà. Chiedetevi il motivo”, continua Cirillo. Che difende la Volpe nell’ultimo episodio della lite con Magalli. “Demo si ritrova a non avere più un futuro. Per colpa di chi? Starà a casa tutto l’anno. Siamo amici e fratelli. Poi colleghi. Adesso anche compagni di sventura”, conclude Cirillo. Lui spera che in una reunion televisiva con Morselli e Adriana.