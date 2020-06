La vendetta della Volpe. Adriana torna su Tv8. Commento atroce su Magalli

11 giugno 2020 a

Adriana Volpe torna in tv dopo la traumatica rottura con Giancarlo Magalli e "I fatti vostri" e approda a Sky al timone di "Ogni mattina", una produzione originale di TV8, un contenitore live di informazione e intrattenimento che andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14.

Dopo il successo riscosso con la sua partecipazione al "Gf Vip" e il brusco addio a "I Fatti Vostri" la Volpe si prepara a una nuova sfida. «Voglio condividere con voi l’emozione/sciupón del primo giorno di prove per ’Ogni Mattinà. Siamo pronti ai blocchi di partenza! Dal 29 giugno vi aspetto tutti i giorni dalle 10 alle 14, ovviamente su Tv8", scrive su instagram postando un video che la ritrae sorridente ed emozionata mentre fa il suo primo ingresso negli studi televisivi di "Ogni Mattina" dicendo: «Quanto sono emozionata». Alla guida del programma accanto all’ex gieffina ci sarà anche il giornalista Alessio Viola.

In una recente intervista la Volpe aveva promesso di fare faville: "Ho imparato che la verità premia sempre, che bisogna essere autentici. Non ho più timore di mostrare le mie fragilità e ho capito che il segreto nella vita come in tv è manifestare alle persone e al pubblico anche quelle, senza timore dei giudizi". Alla fine un commento al veleno su Magalli: "Giancarlo è il passato, lasciamolo lì".