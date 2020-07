Temptation Island, Ciavy traditore seriale e Valeria si vendica

Giada Oricchio 04 luglio 2020 a

a

a

Ciavy e Valeria sono una delle coppie di Temptation Island - il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ogni giovedì su Canale 5 - che ha maggiormente intrigato i telespettatori. Stanno insieme da 4 anni e il loro rapporto è un grande classico: lui vola come una farfalla e punge come un’ape le donne che ci stanno, lei “non immagino la mia vita senza di lui” e sta a casa a lavargli calzini e mutande insieme alla mamma.

Sono un mistero: Ciavy è già un meme di Twitter non solo per il cranio lucido in grado di esaltare le sontuose orecchie svolazzanti che fanno diventare strabici a furia di fissarle ma anche per la personalità da PR di discoteche che non deve chiedere mai. Le single, veramente molto brave a mentire per tirargli fuori il peggio del peggio, lo assecondano ma con gli occhi lo compatiscono e si muovono in gruppo per non rischiare di essere accalappiate. Valeria, 27 anni, mamma di una bambina avuta a 16 anni, è bella, dolce, servizievole, anzi “maggiordoma” (ipse dixit) e dal perdono facile: ha beccato Ciavy in flagranza di reato in albergo con 7 ragazze diverse e se lo è sempre ripreso. Come direbbe Martin Luther King: “Può darsi non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla”.

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, il PR ha già bollato la fidanzata con “ossessiva, possessiva, pesante, soffocante e consapevole che lui non sia innamorato”, roba da lasciare l’Is Morus Relais con il primo gozzo destinazione Ibiza, mentre l’onicotecnica ha pianto a favore di screenshot, si è lasciata sbaciucchiare con goduria sul collo da un tentatore e ha iniziato le grandi manovre sotto il plaid. Sarà interessante scoprire come evolverà il rapporto.