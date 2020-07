Temptation Island, Antonio sotto accusa. Le ex lo sbugiardano in rete

Giada Oricchio 04 luglio 2020 a

Annamaria, 43 anni, e Antonio,33, una delle sei coppie della settima edizione di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ogni giovedì su Canale 5, stanno insieme da diversi anni, ma il napoletano ha un debole per le altre conterranee, se personal “trAiner” ancora meglio.

Appena messo piede nel villaggio dei fidanzati, Antonio si è spogliato di canotta, inibizioni e fidanzata definita subito “ex” al cospetto della bombastica tentatrice Ilaria. Anche in questo caso si tratta di una storia malata, dove Annamaria, donna con gli attributi, paga affitto, bollette e vitto al fidanzato pur di tenersi lui e i suoi capelli da querela e dove Antonio anela la libertà ma non ha il coraggio di prendersi la responsabilità di lasciarla (e quindi fa di tutto per farsi lasciare).

I due sono veraci e parlano in dialetto napoletano, la redazione ha dovuto mettere i sottotitoli ma in realtà la sostanza è chiara. Al falò, la donna è delusa ma non sorpresa dal comportamento del partner che denigra senza pietà, peggio di Serena Enardu con Pago: “Io sono troppo intelligente vicino a lui, io me lo mangio, sono troppo di intelligenza, di testa, di cultura, di tutto. E’ così banale il suo sguardo, è così stupido. Fosse per me lo chiamerei subito ma facciamogli vedere quanto tempo dura il gettone su questa giostra”. Intanto sulla pagina Instagram di Temptation Island sotto la foto di Annamaria e Antonio sono comparsi numerosi commenti di ragazze che "denunciano" la doppia vita e le bugie del 33enne napoletano afflitto dalla "voglia di non crescere". Si tratterebbe di coetanee che lo hanno frequentato in intimità senza sapere che fosse fidanzato con Annamaria.