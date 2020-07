Elettra Lamborghini sbotta contro chi critica La Isla. Poi cancella il tweet

05 luglio 2020 a

Nei giorni scorsi aveva pubblicato un tweet di fuoco per attaccare chi aveva criticato "La Isla", uno dei tormentoni dell'estate 2020 pubblicato in coppia con Giusy Ferreri. Alcuni siti hanno riportato le parole della cantante che diceva: "Sapete solo sminuire, non ne avere per nessuno...casualmente i pezzi che non si incula nessuno (scusate il francesismo) gli date la lode...invidia? Boh! Siete i critici della sagra della salsiccia".

Poi, però, deve essere successo qualcosa. E così la sexy popstar ha cancellato il post e scelto di non proseguire nella polemica...e pensare che l'estate è solo agli inizi...