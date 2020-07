Tradimento con Alessia Marcuzzi. Così Stefano De Martino smonta la spifferata

Francesco Fredella 04 luglio 2020 a

La Dago-bomba adesso viene smontata, pezzo per pezzo, dall’ex ballerino di Amici. Che mette le cose in chiaro. Andiamo per gradi. Sullo sfondo c’è la rottura tra Stefano e Belen. Motivi segreti. E, allora, si rincorrono alla velocità della luce le indiscrezioni sul perché di quella crisi matrimoniale. Arriva persino una terribile soffiata di Dago, che parla di un presunto flirt tra Stefano e la Marcuzzi.

Sarebbe questo il motivo della rottura con Belen? Secondo il sito di D’Agostino sì. Ma, subito dopo la spifferata, non tarda ad arrivare l’opinione durissima del ballerino contro quella che definisce fake news. “Piccola rettifica, perché tra tutte le cose che sono girate sul web tra queste settimane, questa fake news è la più grande”, racconta in una Instagram Stories De Martino.

Altro che crisi..., la Marcuzzi e Paolo Calabresi in love

Poi fa chiarezza e dice di aver sentito al telefono la Marcuzzi facendosi una risata sull’indiscrezione circolata. “Ho appena attaccato il telefono con Alessia e Paolo, che sono due miei grandi amici, e ci siamo fatti una grande risata nonostante il fastidio di una notizia del genere”, precisa sui social. Cala il gelo. Una settimana difficile per il conduttore di Made in sud, finito sulla copertina di Nuovo con una bionda mozzafiato (che non sarebbe la sua fidanzata, ma un’amica di nome Emma legata ad un tale Andrea). Poi arriva un’altra tempesta scatenata da una bomba di Dago. Insomma, De Martino e Belen, a colpi di clic, diventano più virali del solito. E non possono stare un po’ tranquilli.