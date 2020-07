Bomba di Dagospia: flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

03 luglio 2020 a

a

a

La bomba arriva inaspettata. E ti lascia senza parole perché è una di quelle notizie che mai ti aspetteresti. E' il sito Dagospia a sganciare l'indiscrezione: Stefano De Martino avrebbe tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi in crisi con Paolo Calabresi Marconi. Ecco perchè Stefano, pare scoperto da Belen, sia scappato a Napoli. Mentre invece, Alessia sembra ritornata dal marito. La Marcuzzi al momento resta in silenzio. Si aspetta una reazione della caliente Rodriguez. De Martino, invece, ha già esternato bollando la notizia come un fake e ricordando che ci sono delle famiglie di mezzo e che non si può travolgere tutto. Stefano ha anche detto d'aver parlato al telefono con Alessia e Paolo e di essere preoccupato per le famiglie coinvolte. Promettendo poi che appena si fidanzerà ne darà lui subito notizia. Intanto però c'è già chi parla di un nuovo fidanzato per la Rodriguez: sarebbe un imprenditore napoletano, Gian Maria Antinolfi.