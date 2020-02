Barbara Alberti dà buca a Live non è la d'Urso. Perché salta il confronto con Francesca Cipriani

Salta il confronto tra Barbara Alberti e Francesca Cipriani nell'ascensore d'oro e specchi di "Live - Non è la d'Urso": “Barbara non è venuta”. La scrittrice si è appena ritirata dal Grande Fratello Vip e Francesca Cipriani ne ha approfittato per ricordare la serie di insulti che le aveva riservato nei salotti dursiani. Nell’ascensore di “Live”, il programma domenicale di Canale 5, le due donne dovevano avere un chiarimento nel famoso ascensore, ma l’Alberti ha disertato l’incontro.

E’ la stessa Barbara a spiegare all’1.20 di notte: “Era tutto pronto, l’albergo, il biglietto del treno, l’ascensore, ma nel pomeriggio Barbara, di cui ho profonda stima, ha chiamato e ha detto che non se la sentiva più. Si è resa conto di tutto quello che ha detto e ti ha scritto una lettera. E’ nell’ascensore, valla a prendere Francesca, la leggeremo a Pomeriggio Cinque”, raffinato il commento della Cipriani: “Eh però non vale. E’ una paracula!”. Sarà per questo aulico modo di esprimersi che Barbara Alberti ha dato buca alla d’Urso?