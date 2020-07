Addio Belen Rodriguez, Stefano De Martino prende il largo: le foto su Nuovo

Francesco Fredella 02 luglio 2020 a

Stefano De Martino con una bomba sexy. Scoop. Lei, una ragazza bionda dalle forme perfette, si trova in barca con l’ex ballerino di Amici che da poche settimane ha ufficializzato la rottura con Belen Rodriguez. Il settimanale "Nuovo", diretto da Riccardo Signoretti, pubblica gli scatti. De Martino “prende il largo in barca”, come si legge dal titolo di copertina. Si tratta di un servizio fotografico esclusivo.

Il vero mistero è legato all’identità della donna. De Martino per il momento non parla e sceglie la linea del silenzio. Dall'ufficio stampa rispondono: “Vi faremo sapere”. Il giallo sui motivi della rottura con Belen restano chiusi sotto chiave. Nemmeno l’argentina, che si troverebbe in questi giorni in una villa lussuosissima sul lago di Como, svela i retroscena. I panni sporchi si lavano in casa.