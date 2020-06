Ascolti tv, Domenica In chiude col botto. La puntura di Mara Venier: chi voleva farmi male...

29 giugno 2020 a

Tre è il numero perfetto. E Mara Venier si appresta a condurre la terza (e ultima per sua volontà) stagione di "Domenica In" con una chiusura eccezionale del secondo anno. L'ultima puntata di "Domenica In", andata in onda il 28 giugno, ha sfondato il muro dei 3 milioni di telespettatori per il 22,3% di share nella prima parte e ha totalizzato il 23% con 2 milioni 682 mila spettatori nella seconda. Un successo clamoroso considerando che si tratta di una domenica d'estate. Sarà per questo che la Venier ha salutato levandosi un sassolino dalla scarpa: "Ringrazio anche chi ha provato farmi del male perché mi ha reso più forte e mi ha fatto andare avanti con la testa sempre più in alto".

La forza del contenitore di RaiUno è la personalità della conduttrice e la sua abilità a giocare con gli ospiti trovando sempre spunti interessanti. Se il ritorno di Mara Venier a "Domenica In", due anni fa, fu caratterizzato da un'impostazione molto istituzionale, fin troppo in linea con il pubblico agè di RaiUno, la seconda stagione, la più lunga di sempre e segnata dalla pandemia da Coronavirus, ha spiccato il volo catturando il pubblico dei social. La battuta, la gaffe, il meme, il selfie, i racconti sui giganti del cinema o della TV italiana (ad esempio Alberto Sordi e Vittorio De Sica), le lacrime (mai troppo telefonate, nda) e il caos controllato hanno raggiunto target diversi da quello over permettendo di ottenere risultati record. Mara Venier ha fatto una televisione semplice ma efficace. Sembrava che fosse tutto improvvisato, come quando un amico scampanella la domenica pomeriggio e ti piomba in casa. Ma lei era pronta ad accoglierlo con l'argenteria lucidata.