Ascolti tv: Guareschi vince la sfida del prime time. Bene la pallavolo con Italia-Danimarca

Marco Zonetti 21 settembre 2026 a

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Domenica di sport e approfondimento, quella del 20 settembre, con la prima serata che ha visto Rai1 vincere per un soffio una battaglia a tre. Il documentario su Giovannino Guareschi ha tenuto compagnia a una media di 2.240.000 spettatori pari al 16% di share, mettendosi alle spalle di un'incollatura la sfida di pallavolo Italia-Danimarca su Rai2, che ha comunque convinto 2.237.000 spettatori (13,3%): prova, ancora una volta, che lo sport in prima serata funziona eccome. Sul podio anche Canale5, con Racconto di una Notte che porta a casa 1.740.000 spettatori e il 14,5%. Su Rai3, Presadiretta si conferma un appuntamento solido con 986.000 spettatori (6,1%), tra un prologo di Presadiretta Open (738.000, 4,3%) e un prosieguo di Presadiretta Più (630.000, 4,8%). Su Italia1, Le Iene presentano: Inside strappa un buon 8,5% di share con 819.000 spettatori. Sul fondo della classifica, invece, si affollano Giganti – I Protagonisti della Storia su Rete4 (358.000, 2,8%), Italia's Got Talent su Tv8 (354.000, 2,4%), Unfaithful – L'amore infedele su La7 (291.000, 2,3%) e Comedy Match sul Nove (309.000, 2,1%).

Capitolo access prime time, e ancora una volta è Canale5 a fare la voce grossa: La Ruota della Fortuna sfonda i 4 milioni (4.113.000 spettatori) e vola al 23,2%, lasciandosi alle spalle Affari Tuoi, che su Rai1 comunque non delude con 3.691.000 spettatori e il 21%. Poco prima, Gira La Ruota della Fortuna aveva già raccolto un solido 3.478.000 spettatori (20,5%). Su La7, In Onda tiene bene con 1.039.000 spettatori (6%) nella prima parte, per poi scendere a 771.000 (4,3%) nlela parte intitolata In Onda Prima Serata. Italia1 risponde con N.C.I.S. – Unità Anticrimine, seguito da 824.000 spettatori (4,8%), mentre su Rete4 Realpolitik si divide tra 674.000 spettatori (4%) e 412.000 (2,3%) nelle due parti. Chiudono Little Big Italy sul Nove (488.000, 2,8%) e 4 Ristoranti su Tv8 (363.000, 2,1%).