Alessandro Graziani, l'ex tentatore di Serena Enardu contro Conversano. Guerra degli ex

“Hai mangiato su questa storia”. Alessandro Graziani ne dice di tutti i colori a Giovanni Conversano. Cosa è accaduto? Facciamo un piccolo passo indietro: Graziani è il tentatore super muscoloso di Uomini e donne che lo scorso anno avrebbe avuto un flirt (platonico, a quanto pare) con Serena Enardu (ex di Pago). La partecipazione a Temptation island, lo scorso anno, ha mandato in crisi il rapporto di coppia Tra Pago e Serena. Poi con il Grande Fratello vip la Enardu ha cercato di recuperare. Riuscendoci. Ma dopo il reality tutto è precipitato di nuovo. Adesso Conversano - ex di Serena - torna a parlare a DiPiù asfaltando la Enardu. Ma Graziani rompe il silenzio. E su Instagram dice: “Io vorrei sapere su che basi certa gente fa supposizioni. Non avete mangiato abbastanza su questa storia? (che noia)”. Il riferimento sembrerebbe diretto. Senza mezzi termini, riferito a Conversano.