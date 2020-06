Francesca Tocca e Raimondo Todaro, spunta la verità sulla fine del matrimonio

Francesco Fredella 25 giugno 2020 a

Valentin, il ballerino allievo di Amici, non ha colpa. Non è stato lui a mandare in frantumi il matrimonio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca (entrambi ballerini professionisti, lui dalla Carlucci e lei dalla De Filippi). Adesso sembra che il giovanissimo ballerino stia vivendo una bella storia d’amore con l’ex moglie di Todaro. Tutto lontano dai riflettori. Senza bagni di gossip.

“Non c’è stato un vero fattore”, racconta Todaro al settimanale "Oggi" riferendosi alla fine del suo matrimonio con Francesca. “Devo ringraziare Milly perché mi ha aiutato davvero in un momento così delicato”, continua il ballerino di Rai1. Si tratta di un’intervista fiume. Per la prima volta Todaro decide di parlare senza freni. Sullo sfondo resta quel flirt tra la Tocca e Valentin, concorrente di Amici2020. Ricordate le loro esibizioni super sexy? Durante un “quadro” di Peparini ci fu addirittura un bacio a stampo tra Valentin e Francesca. Apriti cielo. Polemiche e critiche: si sollevò un vero polverone.

Adesso Todaro volta pagina e dice che con la sua ex mantiene un ottimo rapporto. “Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano piano, in maniera naturale”, continua nell’intervista al settimanale "Oggi". Intanto, solo pochi giorni fa, Valentin ha pubblicato un post dicendo: “Sarà un’estate bollente”. Pochi riferimenti al meteo. Qualcuno ha letto subito un chiaro messaggio alla Tocca. Chissà. Todaro assicura che Valentin non ha alcuna responsabilità nella sua crisi matrimoniale con Francesca. Infatti, conclude dicendo che “quel formicolio nello stomaco che provava una volta” è andato via. Finisce tutto così. All’improvviso.