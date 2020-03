Da "Amici19" a Instagram: Valentin Dumitru rivela la tresca con Francesca Tocca, la scarica sui social e poi cancella tutto. Valentin balla sulle polemiche. L’allievo di “Amici19”, cacciato da Maria De Filippi dopo una veemente critica al talent show (“Me ne vado, qui non si può gareggiare perché pensate ad altro”) e sputtanato con alcuni video pubblicati da Dagospia nei quali si comporta in modo arrogante, violento e omofobo, ne ha combinata un’altra. Dopo settimane di rumors, ha vuotato il sacco confermando che aveva avuto una storia con Francesca Tocca, la ballerina professionista di “Amici”, sposata con Raimondo Todaro e madre della loro unica figlia.

Ma Valentin non è stato un gentiluomo, anzi, ha spiattellato i dettagli intimi e personali della tresca sul suo account Instagram: Francesca Tocca ha iniziato a mandargli messaggi, a dirgli che era separata da ottobre e a fargli capire che ci poteva essere più di un’amicizia. Il ballerino non si è peritato di scrivere che si vedevano tutti i weekend e che si rivolgeva a lei con frasi del tipo “hai le scorregge nel cervello” per la grande confidenza che li legava. Ma nel momento stesso in cui ha ufficializzato il flirt, ha scaricato la ballerina: “Non sono un rovina famiglie. Faccio un passo indietro”.

Frase che ha ripetuto tre volte nel suo post. Ma sembra un pretesto: se la Tocca è già separata, quale famiglia rovina? Inoltre, qualche mese fa non si è posto il problema, mentre adesso i rimorsi di coscienza sono così forti da rinunciare all’amore e da far fare una brutta figura alla danzatrice. Valentin Dumitru ha pubblicato tutto durante la semifinale di “Amici19” quando Francesca Tocca era impegnata con la diretta. Un dispetto a Maria De Filippi e agli allievi perché sapeva che avrebbe catalizzato l’attenzione. Ma c’è di peggio: il post non doveva essere concordato con la ballerina visto che nella notte tra venerdì e sabato, al termine della trasmissione, Valentin ha cancellato tutto (tardi perché gli screenshot erano già su tutti i siti). Per Francesca Tocca deve essere stato un fulmine a ciel sereno o meglio una pugnalata alle spalle.