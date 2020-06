Raimondo Todaro ufficializza, matrimonio finito con Francesca Tocca

Giada Oricchio 01 giugno 2020 a

Raimondo Todaro ufficializza la fine del matrimonio con Francesca Tocca: “Abbiamo fatto il possibile, ma l’amore è finito”. In occasione dell’anniversario del giorno delle nozze, il maestro di “Ballando con le Stelle” ha postato sul suo account Instagram la foto della cerimonia e ha spiegato i motivi della rottura: “01.06.2014. Sono passati 6 anni da quel giorno. Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. L'amore è strano, delle volte rimane ma prende un'altra forma e penso che sia quello che è successo. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto. Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione. Grazie a @francescatocca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia”.

hhttps://www.instagram.com/p/CA4z7eJCaYS/

Dunque un addio amichevole che conferma quanto rivelato dal ballerino Valentin Dumitru, ex allievo del talent Amici, in un post poi rimosso: Todaro e la Tocca erano in crisi da ottobre dell’anno scorso e il flirt tra lui e Francesca era nato successivamente, a dicembre, salvo finire nel giro di poche settimane.